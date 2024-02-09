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Реєстрував ухилянтів у системі "Шлях" — на Одещині затримали підприємця

9 лютого 2024 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Реєстрував ухилянтів у системі "Шлях" — на Одещині затримали підприємця
Правоохоронці затримали бізнесмена. Фото: Одеська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області на лаву підсудних відправили підприємця, якого підозрюють у переправлені ухилянтів за кордон. Мешканець Ізмаїла "наймав" чоловіків, як водіїв рейсових автобусів та реєстрував у системі "Шлях".

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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Що відомо про злочинну схему

Горе-бізнесмен пропонував чоловікам призовного віку "роботу" водієм міжнародних рейсів. Він реєстрував потенційних мобілізованих у системі "Шлях", яка надає право на виїзд за кордон. Такими послугами встигло скористатися 18 осіб. 

Яке покарання загрожує

Наразі злочинця затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 362 КК України. Йому загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, прокурори Рівненської області відправили на лаву підсудних одесита, який допомагав чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Злочинець оформлював ухилянтам дозвіл на відрядження, якого не було.

Додамо, у Роздільнянському районі Одеської області викрилиправоохоронців, які допомагали чоловікам уникнути мобілізації. Злочинці оформлювали "білі квитки" ухилянтам, щоб отримати відстрочку.

Також ми писали, що на березі Дунаю в Одеській області затримали чоловіка призовного віку, який намагався втекти за кордон. Ухилянт на гумовому човні планував дістатися до Румунії. 

Одеса
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ухилянти

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