Регистрировал уклонистов в системе "Шлях" — в Одесской области задержали предпринимателя

Правоохранители задержали бизнесмена. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области на скамью подсудимых отправили предпринимателя, подозреваемого в переправлении уклонистов за границу. Житель Измаила "нанимал" мужчин как водителей рейсовых автобусов и регистрировал в системе "Шлях".

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Что известно о преступной схеме

Горе-бизнесмен предлагал мужчинам призывного возраста "работу" водителем международных рейсов. Он регистрировал потенциальных мобилизованных в системе "Шлях", которая дает право на выезд за границу. Такими услугами успели воспользоваться 18 человек.

Какое наказание грозит

В настоящее время преступник был задержан и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 362 УК Украины. Ему грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, прокуроры Ровенской области отправили на скамью подсудимых одессита, который помогал мужчинам призывного возраста уехать за границу. Преступник оформлял уклонистам разрешение на командировку, которой не было.

Добавим, в Раздельнянском районе Одесской области разоблачили правоохранителей, которые помогали мужчинам избежать мобилизации. Преступники оформляли "белые билеты" уклонистам, чтобы получить отсрочку.

Также мы писали, что на берегу Дуная в Одесской области задержан мужчина призывного возраста, который пытался бежать за границу. Уклонист на резиновой лодке планировал добраться до Румынии.