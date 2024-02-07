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Допомагав ухилянтам із закордонними "відрядженнями" — у Рівному затримали одесита

7 лютого 2024 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Допомагав ухилянтам із закордонними "відрядженнями" — у Рівному затримали одесита
Правоохоронці затримали злочинця. Фото: Рівненська обласна прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Прокурори Рівненської області відправили на лаву підсудних одесита, який допомагав чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Злочинець оформлював ухилянтам дозвіл на відрядження, якого не було.

Про це повідомили у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури.  

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Деталі злочину

Чоловік, у змові зі своїми друзями, налагодив бізнес на незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон України. Він робив фіктивні документи про працевлаштування, які надавали 6 місяців відстрочки. Також було можливість оформити "робочу поїздку" до Молдови. За свої "послуги" він просив 6 тисяч доларів США. 

Яке покарання загрожує

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, а свою провину повністю визнає. Йому загрожує покарання за ч. 3 ст. 332 КК України, що передбачає до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна. Справу передано до суду. 

Нагадаємо, у Роздільнянському районі Одеської області викрили правоохоронців, які допомагали чоловікам уникнути мобілізації. Злочинці оформлювали "білі квитки" ухилянтам, щоб отримати відстрочку.

Також ми писали, що на березі Дунаю в Одеській області затримали чоловіка призовного віку, який намагався втекти за кордон. Ухилянт на гумовому човні планував дістатися до Румунії. 

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