Допомагав ухилянтам із закордонними "відрядженнями" — у Рівному затримали одесита

Правоохоронці затримали злочинця. Фото: Рівненська обласна прокуратура

Прокурори Рівненської області відправили на лаву підсудних одесита, який допомагав чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Злочинець оформлював ухилянтам дозвіл на відрядження, якого не було.

Про це повідомили у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури.

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Деталі злочину

Чоловік, у змові зі своїми друзями, налагодив бізнес на незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон України. Він робив фіктивні документи про працевлаштування, які надавали 6 місяців відстрочки. Також було можливість оформити "робочу поїздку" до Молдови. За свої "послуги" він просив 6 тисяч доларів США.

Яке покарання загрожує

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, а свою провину повністю визнає. Йому загрожує покарання за ч. 3 ст. 332 КК України, що передбачає до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна. Справу передано до суду.

Нагадаємо, у Роздільнянському районі Одеської області викрили правоохоронців, які допомагали чоловікам уникнути мобілізації. Злочинці оформлювали "білі квитки" ухилянтам, щоб отримати відстрочку.

Також ми писали, що на березі Дунаю в Одеській області затримали чоловіка призовного віку, який намагався втекти за кордон. Ухилянт на гумовому човні планував дістатися до Румунії.