Оформлювали ухилянтам "білі квитки" — на Одещині затримали правоохоронців

ДБР затримало злочинців. Фото: ДБР

У Роздільнянському районі Одеської області викрили правоохоронців, які допомагали чоловікам уникнути мобілізації. Злочинці оформлювали "білі квитки" ухилянтам, щоб отримати відстрочку.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Подробиці злочинної діяльності

Співробітник військкомату та поліцейський організували бізнес з видачі військовозобовʼязаним чоловікам документів про непридатність до служби. Горе-підприємці навіть пропонували обрати причину "непридатності", — одруження з жінкою з інвалідністю чи самому її оформити. За свої "послуги" вони просили по 7 тисяч доларів США з людини. Їх вдалося затримати під час передачі чергової "винагороди".

Яке покараннях загрожує

Наразі чоловікам повідомили про підозру в одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Їм загрожує до 10 років увʼязнення. Також встановлюються особи, які вже скористалися послугами "бізнесменів". Слідство триває.

Нагадаємо, В Одеській області прикордонники затримали авто, в якому ховалися ухилянти. Чоловіки призовного віку "запакували" себе в обшивці машини та намагалися виїхати до Румунії.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.