Оформляли уклонистам "белые билеты" — в Одесской области задержали правоохранителей

ДБР задержало преступников. Фото: ДБР

В Раздельнянском районе Одесской области разоблачили правоохранителей, которые помогали мужчинам избежать мобилизации. Преступники оформляли "белые билеты" уклонистам, чтобы получить отсрочку.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Читайте также:

Подробности преступной деятельности

Сотрудник военкомата и полицейский организовали бизнес по выдаче военнообязанным мужчинам документов о непригодности к службе. Горе-предприниматели даже предлагали выбрать причину "негодности" — женитьбу на женщине с инвалидностью или самому ее оформить. За свои "услуги" они просили по 7 тысяч долларов США с человека. Их удалось задержать во время передачи очередного "вознаграждения".

Какое наказание грозит

Мужчинам сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Им грозит до 10 лет тюрьмы. Также устанавливаются лица, уже воспользовавшиеся услугами "бизнесменов". Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали авто, в котором скрывались уклонисты. Мужчины призывного возраста "упаковали" себя в обшивке машины и пытались уехать в Румынию.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам уехать в страны Европы.