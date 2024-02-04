"Заховалися" в обшивці автівки — на Одещині затримали ухилянтів

Прикордонники затримали чоловіків. Фото: скриншот

В Одеській області прикордонники затримали авто, в якому ховалися ухилянти. Чоловіки призовного віку "запакували" себе в обшивці машини та намагалися виїхати до Румунії.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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Деталі спроби втечі

Під час перевірки на одному з КПП на кордоні з Румунією правоохоронці виявили схованку з двома чоловіками. Ухилянти планували втекти до сусідньої країни, щоб уникнути мобілізації.

Яке покарання загрожує

Чоловікам повідомили про адміністративну відповідальність за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону". Їм загрожує до 15 діб арешту.

Крім того, водія автівки затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інші випадки затримання ухилянтів

Нагадаємо, на березі Дунаю в Одеській області затримали чоловіка призовного віку, який намагався втекти за кордон. Ухилянт на гумовому човні планував дістатися до Румунії.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.