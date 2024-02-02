На кордоні Одеської області затримали "провідника" ухилянтів

Правоохоронці затримали злочинця. Фото: Нацполіція

В Одеській області затримали організатора схеми переправлення ухилянтів за кордон. Злочинець вивозив чоловіків призовного віку до Молдови для подальшого трансферу до країн ЄС.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі злочинної схеми

Мешканець Болградського району у змові зі ще двома невстановленими особами організовує виїзд до Республіки Молдова для двох чоловіків призовного віку, які захотіли уникнути мобілізації та у будь-який спосіб втекти з України. За свої "послуги" водій попросив 2,5 тисячі доларів з людини. Їх вдалося зупинити перед самим кордоном.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-бізнесмена затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюється повне коло причетних.

Нагадаємо, на березі Дунаю в Одеській області затримали чоловіка призовного віку, який намагався втекти за кордон. Ухилянт на гумовому човні планував дістатися до Румунії.

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.