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На кордоні Одеської області затримали "провідника" ухилянтів

2 лютого 2024 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На кордоні Одеської області затримали "провідника" ухилянтів
Правоохоронці затримали злочинця. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали організатора схеми переправлення ухилянтів за кордон. Злочинець вивозив чоловіків призовного віку до Молдови для подальшого трансферу до країн ЄС. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі злочинної схеми

Мешканець Болградського району у змові зі ще двома невстановленими особами організовує виїзд до Республіки Молдова для двох чоловіків призовного віку, які захотіли уникнути мобілізації та у будь-який спосіб втекти з України. За свої "послуги" водій попросив 2,5 тисячі доларів з людини. Їх вдалося зупинити перед самим кордоном. 

Яке покарання загрожує

Наразі горе-бізнесмена затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюється повне коло причетних. 

Нагадаємо, на березі Дунаю в Одеській області затримали чоловіка призовного віку, який намагався втекти за кордон. Ухилянт на гумовому човні планував дістатися до Румунії. 

Також ми писали, що в Одеській області правоохоронці розкрили схему нелегального трансферу чоловіків за кордон. Місцевий мешканець за "винагороду" допомагав ухилянтам виїхати до країн Європи.

Одеса
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мобілізація
ухилянти

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