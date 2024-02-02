На границе Одесской области задержали "проводника" уклонистов

Правоохранители задержали преступника. Фото: Нацполиция

В Одесской области задержан организатор схемы переправки уклонистов за границу. Преступник вывозил мужчин призывного возраста в Молдову для дальнейшего трансфера в страны ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступной схемы

Житель Болградского района в сговоре с двумя неустановленными лицами организует выезд в Республику Молдова для двух мужчин призывного возраста, которые захотели избежать мобилизации и любым способом бежать из Украины. За свои "услуги" водитель попросил 2,5 тысячи долларов с человека. Их удалось остановить перед самой границей.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-бизнесмена задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных.

Напомним, на берегу Дуная в Одесской области задержан мужчина призывного возраста, который пытался бежать за границу. Уклоняющийся на резиновой лодке планировал добраться до Румынии.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам уехать в страны Европы.