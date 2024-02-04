"Спрятались" в обшивке автомобиля — на Одесчине задержали уклонистов

Пограничники задержали мужчин. Фото: скриншот

В Одесской области пограничники задержали авто, в котором скрывались уклонисты. Мужчины призывного возраста "упаковали" себя в обшивке машины и пытались уехать в Румынию.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Читайте также:

Детали попытки побега

Во время проверки на одном из КПП на границе с Румынией правоохранители обнаружили тайник с двумя мужчинами. Уклонисты планировали бежать в соседнюю страну, чтобы избежать мобилизации.

Какое наказание грозит

Мужчинам сообщили об административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы". Им грозит до 15 суток ареста.

Кроме того, водителя автомобиля задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Другие случаи задержания уклонистов

Напомним, на берегу Дуная в Одесской области задержан мужчина призывного возраста, который пытался бежать за границу. Уклонист на резиновой лодке планировал добраться до Румынии.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители раскрыли схему нелегального трансфера мужчин за границу. Местный житель за "вознаграждение" помогал уклонистам уехать в страны Европы.