Помогал уклонистам с заграничными "командировками" — в Ровно задержали одессита

Правоохранители задержали преступника. Фото: Ровенская областная прокуратура

Прокуроры Ровенской области отправили на скамью подсудимых одессита, который помогал мужчинам призывного возраста уехать за границу. Преступник оформлял уклонистам разрешение на командировку, которой не было.

Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской областной прокуратуры.

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Детали преступления

Мужчина, в сговоре со своими друзьями, наладил бизнес на незаконной переправке военнообязанных через государственную границу Украины. Он производил фиктивные документы о трудоустройстве, которые предоставляли 6 месяцев отсрочки. Также была возможность оформить "рабочую поездку" в Молдову. За свои "услуги" он просил 6 тысяч долларов.

Какое наказание грозит

Пока подозреваемый находится под стражей, а свою вину полностью признает. Ему грозит наказание по ч. 3 ст. 332 УК Украины, предусматривающей до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Дело передано в суд.

Напомним, в Раздельнянском районе Одесской области разоблачили правоохранителей, которые помогали мужчинам избежать мобилизации. Преступники оформляли "белые билеты" уклонистам, чтобы получить отсрочку.

Также мы писали, что на берегу Дуная в Одесской области задержан мужчина призывного возраста, который пытался бежать за границу. Уклонист на резиновой лодке планировал добраться до Румынии.