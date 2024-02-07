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Помогал уклонистам с заграничными "командировками" — в Ровно задержали одессита

7 февраля 2024 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Помогал уклонистам с заграничными "командировками" — в Ровно задержали одессита
Правоохранители задержали преступника. Фото: Ровенская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Прокуроры Ровенской области отправили на скамью подсудимых одессита, который помогал мужчинам призывного возраста уехать за границу. Преступник оформлял уклонистам разрешение на командировку, которой не было.

Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской областной прокуратуры.

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Детали преступления

Мужчина, в сговоре со своими друзьями, наладил бизнес на незаконной переправке военнообязанных через государственную границу Украины. Он производил фиктивные документы о трудоустройстве, которые предоставляли 6 месяцев отсрочки. Также была возможность оформить "рабочую поездку" в Молдову. За свои "услуги" он просил 6 тысяч долларов.

Какое наказание грозит

Пока подозреваемый находится под стражей, а свою вину полностью признает. Ему грозит наказание по ч. 3 ст. 332 УК Украины, предусматривающей до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Дело передано в суд.

Напомним, в Раздельнянском районе Одесской области разоблачили правоохранителей, которые помогали мужчинам избежать мобилизации. Преступники оформляли "белые билеты" уклонистам, чтобы получить отсрочку.

Также мы писали, что на берегу Дуная в Одесской области задержан мужчина призывного возраста, который пытался бежать за границу. Уклонист на резиновой лодке планировал добраться до Румынии.

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