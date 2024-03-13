Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Хотіли потрапити до Молдови, але план провалився — на Одещині викрили чергову схему arrow

Хотіли потрапити до Молдови, але план провалився — на Одещині викрили чергову схему

13 березня 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Хотіли потрапити до Молдови, але план провалився — на Одещині викрили чергову схему
Прикордонники затримали втікачів та організатора. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Військовозобов'язані чоловіки вирішили скористатись послугами з незаконного перетину кордону, які знайшли в інтернеті. Проте план не був реалізований, втікачів та організатора злочинної схеми викрили прикордонники Одеського та Подільського загонів.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Читайте також:

Подробиці схеми

Двоє чоловіків захотіли ухилитися від військової служби та втекти у Молдову. Задля цього вони знайшли організатора нелегальної подорожі за кордон в закритому телеграм-каналі. Він запевнив "клієнтів", що надасть усі необхідні інструкції по незаконному перетину кордону України. Зловмисник оцінив свої "послуги" у 1,5 тисячі доларів з кожного.

Згідно з домовленістю, ухилянти повинні були прибути до однієї з залізничних станцій, де їх очікував організатор "трансферу". За планом, військовозобов'язані чоловіки мали пересидіти у нього вдома, а вже наступного ранку виїхати до знайомого, який проживає недалеко від лінії кордону. Того ж вечора місцевий житель повів громадян до запланованого місця втечі, однак ухилянтів викрили прикордонники.

Яке покарання загрожує

Горе-провіднику повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організацію та керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами. Цей злочин кваліфікується за ч.1 ст. 332 ККУ та карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

Спроби незаконного перетину кордону

Нагадаємо, що ухилянт з Одеси вирішив стати схожим на персонажа з міфів, щоб непомітно потрапити до Молдови. Цього "персонажа із казкового світу" було зупинено прикордонними службами Білгород-Дністровського відділу.

Також ми писали, що прокурори Одеси затримали чоловіка, який зі своїми спільниками розробив злочинну схему допомоги ухилянтам. Угруповання підроблювало висновки МСЕК для призовників, аби ті змогли виїхати за кордон.

Одеса
Молдова
кордон
прикордонники
Одеська область
військовий призов
Новини Одеси
злочин
військовозобов'язані
ухилянти
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування