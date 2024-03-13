Хотели попасть в Молдову, но план провалился — в Одесской области разоблачили очередную схему

Пограничники задержали беглецов и организатора. Фото: ГПСУ

Военнообязанные мужчины решили воспользоваться услугами незаконного пересечения границы, которые нашли в интернете. Однако план не был реализован, беглецов и организатора преступной схемы разоблачили пограничники Одесского и Подольского отрядов.

Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Подробности схемы

Двое мужчин захотели уйти от военной службы и бежать в Молдову. Для этого они обнаружили организатора нелегального путешествия за границу в закрытом телеграмм-канале. Он заверил "клиентов", что предоставит все необходимые инструкции по незаконному пересечению границы Украины. Злоумышленник оценил свои "услуги" в 1,5 тысяч долларов с каждого.

Согласно договоренности, уклоняющие должны были прибыть в одну из железнодорожных станций, где их ожидал организатор "трансфера". По плану, военнообязанные мужчины должны были пересидеть у него дома, а уже на следующее утро выехать к знакомому, проживающему недалеко от линии границы. В тот же вечер местный житель повел граждан к запланированному месту бегства, однако ухилянцев разоблачили пограничники.

Какое наказание грозит

Горе-проводнику сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, организации и руководстве такими действиями или содействии их совершению советами. Это преступление квалифицируется по ч.1 ст. 332 УК и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Попытки незаконного пересечения границы

Напомним, что уклоняющийся из Одессы решил стать похожим на персонажа из мифов, чтобы незаметно попасть в Молдову. Этот "персонаж из сказочного мира" был остановлен пограничными службами Белгород-Днестровского отдела.

Также мы писали, что прокуроры Одессы задержали мужчину, который со своими сообщниками разработал преступную схему помощи уклончанам. Группировка подделывала выводы МСЭК для призывников, чтобы те смогли уехать за границу.