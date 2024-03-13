Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Хотели попасть в Молдову, но план провалился — в Одесской области разоблачили очередную схему arrow

Хотели попасть в Молдову, но план провалился — в Одесской области разоблачили очередную схему

13 марта 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Хотели попасть в Молдову, но план провалился — в Одесской области разоблачили очередную схему
Пограничники задержали беглецов и организатора. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Военнообязанные мужчины решили воспользоваться услугами незаконного пересечения границы, которые нашли в интернете. Однако план не был реализован, беглецов и организатора преступной схемы разоблачили пограничники Одесского и Подольского отрядов.

Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

Подробности схемы

Двое мужчин захотели уйти от военной службы и бежать в Молдову. Для этого они обнаружили организатора нелегального путешествия за границу в закрытом телеграмм-канале. Он заверил "клиентов", что предоставит все необходимые инструкции по незаконному пересечению границы Украины. Злоумышленник оценил свои "услуги" в 1,5 тысяч долларов с каждого.

Согласно договоренности, уклоняющие должны были прибыть в одну из железнодорожных станций, где их ожидал организатор "трансфера". По плану, военнообязанные мужчины должны были пересидеть у него дома, а уже на следующее утро выехать к знакомому, проживающему недалеко от линии границы. В тот же вечер местный житель повел граждан к запланированному месту бегства, однако ухилянцев разоблачили пограничники.

Какое наказание грозит

Горе-проводнику сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, организации и руководстве такими действиями или содействии их совершению советами. Это преступление квалифицируется по ч.1 ст. 332 УК и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Попытки незаконного пересечения границы

Напомним, что уклоняющийся из Одессы решил стать похожим на персонажа из мифов, чтобы незаметно попасть в Молдову. Этот "персонаж из сказочного мира" был остановлен пограничными службами Белгород-Днестровского отдела.

Также мы писали, что прокуроры Одессы задержали мужчину, который со своими сообщниками разработал преступную схему помощи уклончанам. Группировка подделывала выводы МСЭК для призывников, чтобы те смогли уехать за границу.

Одесса
Молдова
граница
пограничники
Одесская область
военный призыв
Новости Одессы
преступление
военнообязанные
уклонисты
ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса