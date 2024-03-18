Преодолел 750 километров — пограничники задержали уклониста на велосипеде

Задержанный уклоняющийся. Фото: скриншот

В Одесской области задержали мужчину, который собирался осуществить незаконное пересечение госграницы. Беглец на момент задержания успел преодолеть более полтысячи километров на велосипеде.

Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Движение неизвестного в сторону соседней страны заметили пограничники и впоследствии его задержали. Оказалось, что для удобства передвижения мужчина использовал велосипед, который приобрел в Николаеве и оттуда своим ходом преодолел более 750 км. "Велопробег" стражи порядка остановили всего за 350 метров до пограничной линии. В Государственной пограничной службе рассказали, что на "велоспортсмена" составлен админпротокол.

Попытки незаконного пересечения границы

Напомним, что уклоняющийся из Одессы решил стать похожим на персонажа из мифов, чтобы незаметно попасть в Молдову. Этот "персонаж из сказочного мира" был остановлен пограничными службами Белгород-Днестровского отдела.

Также мы писали, что прокуроры Одессы задержали мужчину, который со своими сообщниками разработал преступную схему помощи уклонистам. Группировка подделывала выводы МСЭК для призывников, чтобы те смогли уехать за границу.

Добавим, военнообязанные мужчины решили воспользоваться услугами незаконного пересечения границы, которые нашли в интернете. Однако план не был реализован, беглецов и организатора преступной схемы разоблачили пограничники Одесского и Подольского отрядов.