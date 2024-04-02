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Квиток до Молдови за 11 тисяч доларів — на Одещині викрили злочинну схему

2 квітня 2024 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Квиток до Молдови за 11 тисяч доларів — на Одещині викрили злочинну схему
Правоохоронці затримали злочинців. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеському районі правоохоронці викрили злочину схему, яка допомагала чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Затримати злочинців вдалося під час спроби незаконно перетнути державний КПП. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі схеми 

Місцеві мешканці в Інтернеті шукали потенційних "клієнтів" та пропонували нелегально виїхати з України. Злочинці робили фіктивні довідки про інвалідність та супроводжували до Молдови, а за свої "послуги" просили 11 тисяч доларів США. 

З усіма охочими перед поїздкою проводили інструктаж, отримували необхідні дані для виготовлення довідок та брали 700 доларів завдатку. А решту суми мали отримати після вдалої подорожі.

Яке покарання загрожує

Наразі всіх учасників схеми затримали та повідомили про підозру за  ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Спроби перетину кордону на Одещині

Нагадаємо, що прикордонники затримали мешканця Одещини, який збирався здійснити незаконний перетин держкордону. Втікач на момент затримання встиг подолати понад пів тисячі кілометрів на велосипеді. 

Також ми писали, що ухилянт з Одеси вирішив стати схожим на персонажа з міфів, щоб непомітно потрапити до Молдови. Цього "персонажа із казкового світу" було зупинено прикордонними службами Білгород-Дністровського відділу.

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