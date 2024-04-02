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Билет в Молдову за 11 тысяч долларов — на Одесчине разоблачили преступную схему

2 апреля 2024 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Билет в Молдову за 11 тысяч долларов — на Одесчине разоблачили преступную схему
Правоохранители задержали преступников. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесском районе правоохранители разоблачили преступления схему, которая помогала мужчинам призывного возраста уехать за границу. Задержать преступников удалось при попытке незаконно пересечь государственный КПП.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали схемы

Местные жители в Интернете искали потенциальных "клиентов" и предлагали нелегально уехать из Украины. Преступники делали фиктивные справки об инвалидности и сопровождали Молдову, а за свои "услуги" просили 11 тысяч долларов США.

Со всеми желающими перед поездкой проводили инструктаж, получали необходимые данные для производства справок и брали 700 долларов задатка. А остальные суммы должны были получить после удачного путешествия.

Какое наказание грозит

Все участники схемы задержаны и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Попытки пересечения границы в Одесской области

Напомним, что пограничники задержали жителя Одесчины, который собирался осуществить незаконное пересечение госграницы. Беглец на момент задержания успел преодолеть более полтысячи километров на велосипеде.

Также мы писали, что уклонист из Одессы решил стать похожим на персонажа из мифов, чтобы незаметно попасть в Молдову. Этот "персонаж из сказочного мира" был остановлен пограничными службами Белгород-Днестровского отдела.

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