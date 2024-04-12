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В Одесской области молдованин дал взятку за украинца пограничнику — подробности

12 апреля 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области молдованин дал взятку за украинца пограничнику — подробности
Сотрудники СБУ задержали нарушителя в Одесской области. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Гражданин Молдовы обещал пригодному к военной службе украинцу помочь уехать за пределы страны. Иностранца задержали "на горячем" во время того, как он пытался дать взятку пограничнику.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Одесской области.

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Детали деятельности

Иностранец обещал украинцу помочь избежать призыва на службу и уехать загражен. За свои услуги он просил 2 700 долларов, но не все для себя. Согласно его плану 2 200 долларов назначались охраннику границы, а 500 долларов "бизнесмен" хотел оставить себе.

Сотрудники СБУ задержали гражданина Молдовы "на горячем" при попытке дать взятку пограничнику за то, чтобы он "не препятствовал" выезду уклониста.

В Одесской области молдованин дал взятку за украинца пограничнику — подробности - фото 1
Деньги, которые были изъяты у гражданина Молдовы. Фото: ГПСУ

Что угрожает

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ. Иностранец обвиняется в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, за что ему грозит до девяти лет лишения свободы.

Схемы переправки уклонистов за границу

Ранее мы писали, что в Одесском районе правоохранители разоблачили преступления схему, которая помогала мужчинам призывного возраста уехать за границу. Задержать преступников удалось при попытке незаконно пересечь государственный КПП

Также мы писали о том, что в Одесской области задержали преступную группу, которая занималась незаконной переправкой лиц через границу Украины с Румынией. Мужчин призывного возраста отправляли на резиновой лодке по реке Дунай.

Одесса
Молдова
взятка
пограничники
Одесская область
военный призыв
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