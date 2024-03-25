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Підробляв документи для ухилянтів — в Одесі викрили схему вивозу призовників

25 березня 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Підробляв документи для ухилянтів — в Одесі викрили схему вивозу призовників
Правоохоронці затримали ухилянтів. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одесит обіцяв військовозобов'язаному виготовити документи, які б позволяли тому перетинати державний кордон України. Проте план не спрацював, адже правоохоронці викрили зловмисника під час отримання грошей за свої "послуги".

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області

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Деталі зловмисної схеми

Одесит підшукував у соцмережах чоловіка, який є придатним до військової служби, але хотів би її уникнути. За 4 500 доларів він обіцяв ухилянту виготовити фіктивну медичну документацію про непридатність. 

"Клієнт" погодився на умови одесита та передав йому завдаток у розмірі 1 000 доларів. Пізніше, за кілька тижнів, ділок показав "замовнику" сканкопії нібито виготовлених медичних документів та отримав другий транш передоплати — 1,5 тис. доларів. Затримали зловмисника одразу після передачі другої частини коштів. Ще дві тисячі ухилянт повинен був передати правопорушнику після отримання медичного висновку про непридатність до служби.  

Яке покарання загрожує

Одеситу повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, а також сприяння їх вчиненню. Цей злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 332 ККУ і карається  позбавленням волі на строк до дев'яти років.

Спроби незаконного перетину кордону на Одещині

Нагадаємо, що в Одеській області чоловік намагався дати гроші працівнику ДПСУ, аби той йому сказав, де перебувають наряди контролю. Чоловіка затримали та оголосили йому про підозру у наданні неправомірної вигоди службовцю, за що тепер зловмиснику загрожує ув'язнення.

Також ми писали, що в Одеській області викрили двох чоловіків, які організували схему відправки військовозобов'язаних за кордон через болота та плавні у спеціальних костюмах. За такий сервіс кожен ухилянт мав заплатити більше п'яти тисяч доларів.

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