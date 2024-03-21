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Хотів підкупити прикордонника — на Одещині викрили ухилянта

21 березня 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Хотів підкупити прикордонника — на Одещині викрили ухилянта
Затриманий зловмисник на хабарі. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області чоловік намагався дати гроші працівнику ДПСУ, аби той йому сказав, де перебувають наряди контролю. Чоловіка затримали та оголосили йому про підозру у наданні неправомірної вигоди службовцю, за що тепер зловмиснику загрожує ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України

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Подробиці інциденту

Житель Авангардської ОТГ вирішив втекти за державний кордон України. Задля цього чоловік хотів підкупити прикордонника хабарем у розмірі 2 000 доларів. За таку суму ухилянт хотів отримати від прикордонника інформацію щодо розташування нарядів його колег, аби не натрапити на перевірки під час перетину кордону. Проте план не спрацював, прикордонник від хабаря відмовився та повідомив своє керівництво.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомлено про підозру за ч.3 ст.369 КК України. Йдеться про  пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, за що тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Спроби перетнути держкордон на Одещині

Нагадаємо, що в Одеській області викрили двох чоловіків, які організували схему відправки військовозобов'язаних за кордон через болота та плавні у спеціальних костюмах. За такий сервіс кожен ухилянт мав заплатити більше п'яти тисяч доларів.

Також ми писали, що прикордонники затримали мешканця Одещини, який збирався здійснити незаконний перетин держкордону.  Втікач на момент затримання встиг подолати понад пів тисячі кілометрів на велосипеді. 

Додамо, що ухилянт з Одеси вирішив стати схожим на персонажа з міфів, щоб непомітно потрапити до Молдови. Цього "персонажа із казкового світу" було зупинено прикордонними службами Білгород-Дністровського відділу.

Одеса
Молдова
хабар
в'язниця
поліція
гроші
прикордонники
Одеська область
військовий призов
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