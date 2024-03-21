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Хотел подкупить пограничника — в Одесской области разоблачили уклониста

21 марта 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Хотел подкупить пограничника — в Одесской области разоблачили уклониста
Задержан злоумышленник на взятке. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области мужчина пытался дать деньги работнику ГПСУ, чтобы тот сказал, где находятся наряды контроля. Мужчину задержали и объявили ему о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды служащему, за что теперь злоумышленнику грозит заключение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Подробности инцидента

Житель Авангардской ОТГ решил скрыться за государственную границу Украины. Для этого мужчина хотел подкупить пограничника взяткой в размере 2 000 долларов. За такую сумму уклонист хотел получить от пограничника информацию о расположении нарядов его коллег, чтобы не встретить проверки при пересечении границы. Однако план не сработал, пограничник от взятки отказался и уведомил свое руководство.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщено о подозрении по ч.3 ст.369 УК Украины. Речь идет о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, за что теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Попытки пересечь госграницу на Одесчине

Напомним, что в Одесской области разоблачили двух мужчин, организовавших схему отправки военнообязанных за границу через болота и плавни в специальных костюмах. За такой сервис каждый уклонист должен был заплатить более пяти тысяч долларов.

Также мы писали, что пограничники задержали жителя Одесчины, который собирался осуществить незаконное пересечение госграницы. Беглец на момент задержания успел преодолеть более полутысячи километров на велосипеде.

Добавим, что уклонист из Одессы решил стать похожим на персонажа из мифов, чтобы незаметно попасть в Молдову. Этот "персонаж из сказочного мира" был остановлен пограничными службами Белгород-Днестровского отдела.

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