Подделывал документы для уклонистов — в Одессе разоблачили схему вывоза призывников

Правоохранители задержали уклонистов. Фото: Нацполиция

Одессит обещал военнообязанному изготовить документы, которые позволяли бы пересекать государственную границу Украины. Однако план не сработал, ведь стражи порядка разоблачили злоумышленника во время получения денег за свои "услуги".

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали злонамеренной схемы

Одессит подыскивал в соцсетях мужчину, который пригоден к военной службе, но хотел бы ее избежать. За 4 500 долларов он обещал уклонисту изготовить фиктивную медицинскую документацию о непригодности.

"Клиент" согласился на условия одессита и передал ему задаток в размере 1000 долларов. Позже, через несколько недель, делец показал "заказчику" сканкопии якобы изготовленных медицинских документов и получил второй транш предоплаты — 1,5 тыс. долларов. Задержан злоумышленник сразу после передачи второй части средств. Еще две тысячи уклонист должен был передать правонарушителю после получения медицинского заключения о непригодности к службе.

Какое наказание грозит

Одесситу сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями, а также о содействии их совершению. Это преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 332 УК и наказывается лишением свободы на срок до девяти лет.

Попытки незаконного пересечения границы на Одесчине

Напомним, что в Одесской области мужчина пытался дать деньги работнику ГПСУ, чтобы тот ему сказал, где находятся наряды контроля. Мужчину задержали и объявили ему о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды служащему, за что теперь злоумышленнику грозит заключение.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили двух мужчин, организовавших схему отправки военнообязанных за границу через болота и плавни в специальных костюмах. За такой сервис каждый уклонист должен был заплатить более пяти тысяч долларов.