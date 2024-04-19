Ціна на квартиру зрадника Сальдо в Одесі буде знижена вполовину — чому саме

Зрадник Володимир Сальдо. Фото: росЗМІ

Квартиру колишнього мера Херсона Володимира Сальдо в Одесі, яка була конфіскована, не вдалося продати на аукціоні. Наразі виникають питання щодо подальшої долі цього майна.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу Prozorro.

Читайте також:

Більше про лот

Аукціон був призначений на 17 квітня, проте жоден учасник не виявив бажання придбати це житло. Квартира розташована неподалік пляжу Аркадія, у Приморському районі міста на вул. Тіниста, 9/12, її площа складає 128,5 квадратних метра. Загалом майно було оцінене у 3 749 200,00 гривень.

Перспективи нових торгів

Згідно з законодавством, організатор аукціону має право оголосити нові торги зі зниженням початкової ціни на половину протягом 10 днів. Це відкриває нові можливості для майбутнього майна, але також порушує питання щодо його подальшого використання.

Раніше пи повідомляли, що Департамент комунальної власності Одеської міської ради оголосив про продаж приміщень площею майже 230 квадратних метрів. Йдеться про нежитлові будівлі, розташовані за адресою провулок Монастирський, 6/1.

Також ми писали, що у березні єдиний майновий комплекс державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" в черговий раз виставили на аукціон. Проте його вартість зазначена вдвічі менша, ніж попереднього разу.