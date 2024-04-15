Одеська мерія виставила на продаж напівзруйновану будівлю на 16 Фонтану за 4 мільйони — деталі

Лот, що виставлений на аукціон в Одесі. Фото: prozorro.sale

Департамент комунальної власності Одеської міської ради оголосив про продаж приміщень, площадю майже 230 квадратних метрів. Йдеться про нежитлові будівлі, розташовані за адресою провулок Монастирський, 6/1.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу Prozorro.



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Оголошення про аукціон. Фото: скриншот

Місце розташування лоту. Фото: google maps

Що відомо про лот

Аукціон з продажу 47/100 частин нежитлових будівель загальною площею 229,1 квадратрих метри призначено на 25 квітня. Стартова ціна об'єкта становить 3 795 720 млн грн (з ПДВ).

Будівля одноповерхова;

двері та вікна в приміщеннях дерев'яні;

стіни поштукатурені, побілені, оздоблені керамічною плиткою; підлога цементна, стяжка без оздоблення; стеля поштукатурена та побілена;

електропостачання, водопостачання, каналізація від зовнішних мереж.

Загалом вказано, що технічний стан приміщення характеризується як "незадовільний".

Умови аукціону

Продаж відбудеться в рамках малої приватизації — напрям, за яким можна придбати підприємства, споруди, пакети акцій компаній, які належать державі (в управлінні Фонду державного майна України) чи громадам (в управлінні місцевої влади). Мала приватизація обмежується об'єктами балансовою вартістю до 250 мільйонів гривень.

Зазначена будівля розташована поряд з чоловічим монастирем в тихому районі міста. Окрім того, територія знаходиться в рекреаційній зоні, за 500 метрів від пляжу Чорного моря.

Будинок, скоріш за все, буде дуже важко відновити через його незадовільний стан. Проте для подальшого будівництва готелю або бази відпочинку ця територія відмінно підходить.

Ми раніше писали, що у березні єдиний майновий комплекс державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" в черговий раз виставили на аукціон. Проте його вартість зазначена вдвічі менша, ніж попереднього разу.