Білгород-Дністровський порт подешевшав — новий аукціон на Prozorro

"Сухий порт" на Одещині. Фото: ФДМУ

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" в черговий раз виставили на аукціон. На цей раз його вартість зазначена вдвічі менша, ніж попереднього разу.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Деталі аукціону

Аукціон опублікований 20 березня.За умовами аукціону покупець має погасити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом. Станом на 30.09.2023 року цей сукупний борг становив 105,5 млн грн. А також сплатити ПДВ у розмірі 20% від фінальної вартості об'єкта.

Що відомо про лот

Початкова ціна зазначена 91 973 446,39 гривень. Торги призначено на 29 березня. ЄМК ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" включає:

9 суден портофлоту;

47 одиниць автомобільного та 4 одиниці залізничного транспорту;

18 портальних кранів та спеціальну техніку;

глибина підхідного каналу — 3 м (паспортна глибина від 3,5 до 4,5 м).

Що відомо про Білгород-Дністровський порт

Порт має три локації:

основні потужності у самому місті Білгород-Дністровський на березі лиману;

портопункт з виходом до моря у Затоці;

базу відпочинку також у Затоці.

Нагадаємо, що у лютому цього року було оголошено черговий аукціон з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". Торги мали відбутися у березні місяці.

Також ми писали, що у 2023 році всі шість спроб з продажу на приватизаційному аукціоні єдиного майнового комплексу ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" виявилися невдалими.