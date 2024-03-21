Білгород-Дністровський порт подешевшав — новий аукціон на Prozorro
Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" в черговий раз виставили на аукціон. На цей раз його вартість зазначена вдвічі менша, ніж попереднього разу.
Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електронних закупівель Prozorro.
Деталі аукціону
Аукціон опублікований 20 березня.За умовами аукціону покупець має погасити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом. Станом на 30.09.2023 року цей сукупний борг становив 105,5 млн грн. А також сплатити ПДВ у розмірі 20% від фінальної вартості об'єкта.
Що відомо про лот
Початкова ціна зазначена 91 973 446,39 гривень. Торги призначено на 29 березня. ЄМК ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" включає:
- 9 суден портофлоту;
- 47 одиниць автомобільного та 4 одиниці залізничного транспорту;
- 18 портальних кранів та спеціальну техніку;
- глибина підхідного каналу — 3 м (паспортна глибина від 3,5 до 4,5 м).
Що відомо про Білгород-Дністровський порт
Порт має три локації:
- основні потужності у самому місті Білгород-Дністровський на березі лиману;
- портопункт з виходом до моря у Затоці;
- базу відпочинку також у Затоці.
Нагадаємо, що у лютому цього року було оголошено черговий аукціон з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". Торги мали відбутися у березні місяці.
Також ми писали, що у 2023 році всі шість спроб з продажу на приватизаційному аукціоні єдиного майнового комплексу ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" виявилися невдалими.
Читайте Новини.LIVE!