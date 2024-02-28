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Білгород-Дністровський порт знову виставили на продаж — подробиці

28 лютого 2024 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Білгород-Дністровський порт знову виставили на продаж — подробиці
"Сухий порт" на Одещині. Фото: ФДМУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Оголошено черговий аукціон з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". Наразі відомо, що торги призначені на березень місяць.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту Prozorro.Продажі.

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Повідомлення про продаж. Фото: скриншот

Що відомо про лот

Аукціон призначено на 21 березня. Стартова ціна об'єкта складає 183,9 млн грн (без ПДВ). ЄМК ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" включає:

  • 9 суден портофлоту
  • 47 одиниць автомобільного та 4 одиниці залізничного транспорту
  • 18 портальних кранів та спеціальну техніку
  • Глибина підхідного каналу — 3 м (паспортна глибина від 3,5 до 4,5 м).

Які умови аукціону

За умовами аукціону покупець має погасити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом. Станом на 30.09.2023 року цей сукупний борг становив 105,5 млн грн. А також сплатити ПДВ у розмірі 20% від фінальної вартості об'єкта.

Що відомо про Білгород-Дністровський порт

Порт має три локації:

  • основні потужності у самому місті Білгород-Дністровський на березі лиману;
  • портопункт з виходом до моря у Затоці (за відомим мостом);
  • базу відпочинку також у Затоці.

Нагадаємо, що у 2023 році всі шість спроб з продажу на приватизаційному аукціоні єдиного майнового комплексу ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" виявилися невдалими.

Одеса
приватизація
порт
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
продаж

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