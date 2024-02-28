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Белгород-Днестровский порт снова выставили на продажу — подробности

28 февраля 2024 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Белгород-Днестровский порт снова выставили на продажу — подробности
"Сухой порт" в Одесской области. Фото: ФГИУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Объявлен очередной аукцион по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт". Пока известно, что торги назначены на март месяц.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта Prozorro.Продажи.

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Сообщения о продаже. Фото: скриншот

Что известно о лоте

Аукцион назначен на 21 марта. Стартовая цена объекта составляет 183,9 млн. грн (без НДС). ЕМК ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" включает:

  • 9 судов портофлота
  • 47 единиц автомобильного и 4 единицы железнодорожного транспорта
  • 18 портальных кранов и специальная техника
  • Глубина подходного канала – 3 м (паспортная глубина от 3,5 до 4,5 м).

Какие условия аукциона

По условиям аукциона покупатель должен погасить задолженность по заработной плате и бюджету. По состоянию на 30.09.2023 г. этот совокупный долг составил 105,5 млн грн. А также уплатить НДС в размере 20% финальной стоимости объекта.

Что известно о Белгороде-Днестровском порту

Порт имеет три локации:

  • основные мощности в самом городе Белгород-Днестровский на берегу лимана;
  • портопункт с выходом к морю в Заливе (за известным мостом);
  • базу отдыха также в Затоке.

Напомним, что в 2023 году все шесть попыток по продаже на приватизационном аукционе единого имущественного комплекса ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" оказались неудачными.

Одесса
приватизация
порт
Одесская область
Одесская ОГА
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