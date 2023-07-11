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Збитковий порт на Одещині вп’яте виставили на продаж

11 липня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Збитковий порт на Одещині вп’яте виставили на продаж
"Сухий порт" на Одещині. Фото: ФДМУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Морський торговельний порт "Білгород-Дністровський" вп'яте чекає на приватизацію. Вартість "сухого порту" минулого разу становила понад 184 мільйони гривень. Наразі, дата та сума грошей скільки новий власник повинен буде заплатити ще не відомі. 

Про це повідомила директорка порту Оксана Кіктенко.

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"Гарна новина!!! Відбулось засідання аукціонної комісії з продажу ЄМК ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". Очікується дата аукціону найближчим часом!!", — написала Оксана Кіктенко.

Що відомо про Білгород-Дністровський порт

Порт має три локації:

  • основні потужності у самому місті Білгород-Дністровський на березі лиману;
  • портопункт з виходом до моря у Затоці (за відомим мостом);
  • базу відпочинку також у Затоці.
"Сухий порт" виставили на продаж втретє. Фото: ФДМУ
"Сухий порт" виставлять на продаж. Фото: ФДМУ

Нині підприємство працює лише як "сухий порт". За 9 місяців 2022 року тут перевантажено 272 тис. тонн вантажів (що на 270 тонн більше за попередній рік).

Водночас порт залишається збитковим. Станом на 30.09 борги підприємства становили 104 млн грн, які має погасити покупець.

Порт потребує дуже великих інвестицій для свого повноцінного розвитку: модернізації техніки, будівництва сучасних логістичних потужностей і звісно, днопоглиблення.

Нагадаємо, Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на продаж найдорожчий лот з часу поновлення аукціонів в рамках малої приватизації. Стартова вартість об'єкта перевищує 190 млн грн.

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