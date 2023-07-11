Убыточный порт на Одесчине в пятый раз выставили на продажу

"Сухой порт" в Одесской области. Фото: ФГИУ

Морской торговый порт "Белгород-Днестровский" в пятый раз ждет приватизацию. Стоимость "сухого порта" в прошлый раз составила более 184 миллионов гривен. Сейчас дата и сумма денег, сколько новый владелец должен будет заплатить еще не известны.

Об этом сообщила директор порта Оксана Киктенко.

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"Хорошая новость!!! Состоялось заседание аукционной комиссии по продаже ЕМК ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт". Ожидается дата аукциона в ближайшее время!!", — написала Оксана Киктенко.

Что известно о Белгороде-Днестровском порту

Порт имеет три локации:

основные мощности в самом городе Белгород-Днестровский на берегу лимана;

портопункт с выходом к морю в Заливе (за известным мостом);

базу отдыха также в Затоке.

"Сухой порт" выставят на продажу. Фото: ФГИУ

В настоящее время предприятие работает только как "сухой порт". За 9 месяцев 2022 года здесь перегружено 272 тыс. тонн грузов (что на 270 тонн больше предыдущего года).

В то же время порт остается убыточным. По состоянию на 30.09 долги предприятия составили 104 млн. грн., которые должен погасить покупатель.

Порт нуждается в очень больших инвестициях для своего полноценного развития: модернизации техники, строительства современных логистических мощностей и, конечно, дноуглубления.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на продажу самый дорогой лот с момента возобновления аукционов в рамках малой приватизации. Стартовая стоимость объекта превышает 190 млн. грн.