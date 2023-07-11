Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Убыточный порт на Одесчине в пятый раз выставили на продажу arrow

Убыточный порт на Одесчине в пятый раз выставили на продажу

11 июля 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Убыточный порт на Одесчине в пятый раз выставили на продажу
"Сухой порт" в Одесской области. Фото: ФГИУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Морской торговый порт "Белгород-Днестровский" в пятый раз ждет приватизацию. Стоимость "сухого порта" в прошлый раз составила более 184 миллионов гривен. Сейчас дата и сумма денег, сколько новый владелец должен будет заплатить еще не известны.

Об этом сообщила директор порта Оксана Киктенко.

Читайте также:

"Хорошая новость!!! Состоялось заседание аукционной комиссии по продаже ЕМК ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт". Ожидается дата аукциона в ближайшее время!!", — написала Оксана Киктенко.

Что известно о Белгороде-Днестровском порту

Порт имеет три локации:

  • основные мощности в самом городе Белгород-Днестровский на берегу лимана;
  • портопункт с выходом к морю в Заливе (за известным мостом);
  • базу отдыха также в Затоке.
"Сухой порт" выставили на продажу в третий раз. Фото: ФГИУ
"Сухой порт" выставят на продажу. Фото: ФГИУ

В настоящее время предприятие работает только как "сухой порт". За 9 месяцев 2022 года здесь перегружено 272 тыс. тонн грузов (что на 270 тонн больше предыдущего года).

В то же время порт остается убыточным. По состоянию на 30.09 долги предприятия составили 104 млн. грн., которые должен погасить покупатель.

Порт нуждается в очень больших инвестициях для своего полноценного развития: модернизации техники, строительства современных логистических мощностей и, конечно, дноуглубления.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на продажу самый дорогой лот с момента возобновления аукционов в рамках малой приватизации. Стартовая стоимость объекта превышает 190 млн. грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Новость с фото

16:10 Что известно о новой женщине Александра Пономарева: неужели это Мария Яремчук?

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз