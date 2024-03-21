Белгород-Днестровский порт подешевел — новый аукцион на Prozorro

"Сухой порт" в Одесской области. Фото: ФГИУ

Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт" в очередной раз выставили на аукцион. На этот раз его стоимость указана вдвое меньше, чем в предыдущий раз.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Детали аукциона

Аукцион опубликован 20 марта. По условиям аукциона покупатель должен погасить задолженность по заработной плате и бюджету. По состоянию на 30.09.2023 г. этот совокупный долг составил 105,5 млн грн. А также уплатить НДС в размере 20% финальной стоимости объекта.

Что известно о лоте

Начальная цена указана 91 973 446,39 гривен. Торги намечены на 29 марта. ЕМК ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" включает:

9 судов портофлота;

47 единиц автомобильного и 4 единицы железнодорожного транспорта;

18 портальных кранов и специальная техника;

глубина подходного канала – 3 м (паспортная глубина от 3,5 до 4,5 м).

Что известно о Белгороде-Днестровском порту

Порт имеет три локации:

основные мощности в самом городе Белгород-Днестровский на берегу лимана;

портопункт с выходом к морю в Затоку;

базу отдыха также в Затоке.

Напомним, что в феврале этого года был объявлен очередной аукцион по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт". Торги должны были состояться в марте.

Также мы писали, что в 2023 году все шесть попыток по продаже на приватизационном аукционе единого имущественного комплекса ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" оказались неудачными.