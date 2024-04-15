Одесская мэрия выставила на продажу полуразрушенное здание на 16 Фонтана за 4 миллиона — детали

Лот, выставленный на аукцион в Одессе. Фото: prozorro.sale

Департамент коммунальной собственности Одесского городского совета объявил о продаже помещений площадью почти 230 квадратных метров. Речь идет о нежилых зданиях, расположенных по адресу переулок Монастырский, 6/1.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Prozorro.

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Что известно о лоте

Аукцион по продаже 47/100 частей нежилых зданий общей площадью 229,1 квадратных метров назначен на 25 апреля. Стартовая цена объекта составляет 3 795 720 млн грн (с НДС).

Здание одноэтажное;

дверь и окна в помещениях деревянные;

стены оштукатурены, побелены, отделаны керамической плиткой; пол цементный, стяжка без отделки; потолок оштукатурен и побелен;

электроснабжение, водоснабжение, канализация от наружных сетей.

В целом указано, что техническое состояние помещения характеризуется как "неудовлетворительное".

Условия аукциона

Продажа состоится в рамках малой приватизации — направление, по которому можно приобрести предприятия, сооружения, пакеты акций принадлежащих государству компаний (в управлении Фонда государственного имущества Украины) или общинам (в управлении местной власти). Малая приватизация ограничивается объектами балансовой стоимостью до 250 миллионов гривен.

Указанное здание находится рядом с мужским монастырем в тихом районе города. Кроме того, территория находится в рекреационной зоне, в 500 метрах от пляжа Черного моря.

Дом, скорее всего, будет очень трудно восстановить из-за его неудовлетворительного состояния. Однако для дальнейшего строительства гостиницы или базы отдыха эта территория отлично подходит.

Мы ранее писали, что в марте единый имущественный комплекс государственного компании " Белгород-Днестровский морской торговый порт " в очередной раз был выставлен на аукцион. Однако его стоимость указана вдвое меньше, чем в предыдущий раз.