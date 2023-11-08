В Одеському суді винесли вирок колаборанту Сальдо

Колаборант Володимир Сальдо. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 8 листопада, у Малиновському районному суді м. Одеса винесли вирок херсонському колаборанту Сальдо. Його обвинувачували у державній зраді в умовах воєнного стану, виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників.

Про це повідомляє Малиновський районний суд м. Одеси.

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Який вирок виніс суд

Законом України людям після 60 років не можна призначити довічне, тому зраднику України призначили доступний максимум — 15 років з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, Малиновський районний суд міста Одеси виніс вирок херсонському колаборанту Кирилу Стремоусову. Його засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також ми писали, що Служба безпеки України (СБУ) виявила і затримала у місті Одеса ворожого пропагандиста, який активно сприяв російській агресії та закликав до захоплення державної влади в Україні. Цей блогер з Миколаївщини протягом довгого часу діяв на замовлення Стремоусова, функціонуючи як його "права рука".