В Одеському суді винесли вирок колаборанту Сальдо
Сьогодні, 8 листопада, у Малиновському районному суді м. Одеса винесли вирок херсонському колаборанту Сальдо. Його обвинувачували у державній зраді в умовах воєнного стану, виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників.
Про це повідомляє Малиновський районний суд м. Одеси.
Який вирок виніс суд
Законом України людям після 60 років не можна призначити довічне, тому зраднику України призначили доступний максимум — 15 років з конфіскацією майна.
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Нагадаємо, Малиновський районний суд міста Одеси виніс вирок херсонському колаборанту Кирилу Стремоусову. Його засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також ми писали, що Служба безпеки України (СБУ) виявила і затримала у місті Одеса ворожого пропагандиста, який активно сприяв російській агресії та закликав до захоплення державної влади в Україні. Цей блогер з Миколаївщини протягом довгого часу діяв на замовлення Стремоусова, функціонуючи як його "права рука".
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