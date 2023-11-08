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В Одесском суде вынесли приговор коллаборанту Сальдо

8 ноября 2023 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесском суде вынесли приговор коллаборанту Сальдо
Коллаборант Владимир Сальдо. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 8 ноября, в Малиновском районном суде г. Одесса вынесли приговор херсонскому коллаборанту Сальдо. Его обвиняли в государственной измене в условиях военного положения, оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глорификации ее участников.

Об этом сообщает Малиновский районный суд г. Одессы.

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Законом Украины людям после 60 лет нельзя назначить пожизненное, поэтому предателю Украины назначен доступный максимум — 15 лет с конфискацией имущества.

Больше о предателях

Напомним, Малиновский районный суд г. Одессы вынес приговор херсонскому коллаборанту Кириллу Стремоусову. Его приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила и задержала в городе Одесса вражеского пропагандиста, активно способствовавшего российской агрессии и призывающего к захвату государственной власти в Украине. Этот блогер из Николаевской области долгое время действовал по заказу Стремоусова, функционируя как его "правая рука".

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