Цена на квартиру предателя Сальдо в Одессе будет снижена вполовину — почему именно

Предатель Владимир Сальдо. Фото: росСМИ

Квартиру бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо в Одессе, которая была конфискована, не удалось продать на аукционе. Сейчас возникают вопросы о дальнейшей судьбе этого имущества.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Prozorro.

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Аукцион был назначен на 17 апреля, однако ни один участник не изъявил желания приобрести это жилье. Квартира расположена недалеко от пляжа Аркадия, в Приморском районе города на ул. Тенистая, 9/12, ее площадь составляет 128,5 квадратных метра. В целом имущество было оценено в 3 749 200,00 гривен.

Перспективы новых торгов

Согласно законодательству, организатор аукциона имеет право объявить новые торги с понижением начальной цены на половину в течение 10 дней. Это открывает новые возможности для будущего имущества, но также поднимает вопрос его дальнейшего использования.

Ранее сообщалось, что Департамент коммунальной собственности Одесского городского совета объявил о продаже помещений площадью почти 230 квадратных метров. Речь идет о нежилых зданиях, расположенных по адресу переулок Монастырский, 6/1.

Также мы писали, что в марте единый имущественный комплекс государственного компании " Белгород-Днестровский морской торговый порт " в очередной раз был выставлен на аукцион. Однако его стоимость указана вдвое меньше, чем в предыдущий раз.