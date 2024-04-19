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Шпионил для россиян — в Николаеве предатель получил 15 лет заключения

19 апреля 2024 16:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Шпионил для россиян — в Николаеве предатель получил 15 лет заключения
Задержанный предатель. Фото: СБУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Служба безопасности Украины раскрыла и задержала предателя, собиравшего разведданные о силах обороны в Николаевской области для ФСБ России. Мужчине грозит более десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Подробности деятельности

По информации ведомства, мужчину, в частности, интересовали геолокации укрепрайонов и огневых позиций подразделений Вооруженных Сил Украины. Эта информация требовалась российской стороне для подготовки прицельных воздушных атак на Николаев с использованием дронов-камикадзе.

Изъяли у злоумышленника

Известно, что при задержании правоохранители изъяли у предателя компьютерную технику и телефон с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности. Установлено, что мужчина общался с ФСБ через их "связного" на временно оккупированной территории.

Какое наказание

Суд признал мужчину виновным за государственную измену, посягательство на территориальную целостность Украины и оправдывание агрессии России против Украины. Злоумышленник, действовавший в пользу российских спецслужб, получил 15 лет заключения за предательство государственных интересов.

Случаи государственной измены

Напомним, квартиру бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо в Одессе, которая была конфискована, не удалось продать на аукционе. Сейчас возникают вопросы о дальнейшей судьбе этого имущества.

Ранее мы писали, что житель Одесской области работал на агента вражеской разведки и распространял данные об ВСУ. Мужчину разоблачили, пока он приговорен к заключению.

Также мы сообщали, что специалисты СБУ разоблачили сотрудничавшего с врагом жителя Одессы. Так, он участвовал в ракетных атаках по военным частям и энергообъектам Украины, за что ему грозит пожизненный срок в тюрьме.

СБУ
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