Підтримувала росіян в "Одноклассниках" — на Миколаївщині судитимуть зрадницю

Жительку миколаївщини судитимуть за підтримку РФ. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Прокурори Миколаївської області скерували акт до суду щодо 52-річної жінки, яка активно підтримувала країну-агресорку в соцмережах. Зрадниця поширювала дописи з російською пропагандою, а також принижувала Сили оборони й Україну.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

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Подробиці діяльності

Жителька міста Первомайськ користувалась соцмережею "Одноклассники", де слідкувала за ворожими сторінками. Жінка активно ділилась публікаціями з пропагандою кремлівського режиму та закликами окупації України.

Окрім цього, на власній сторінці зрадниця поширювала матеріали, що дискредитували Сили оборони та викривляли історичних фактів про Україну на користь РФ.

Що загрожує

Жінці оголосили про підозри у:

розповсюдженні матеріалів із закликами до дій зі зміни меж територій та державного кордону України,

та матеріалів, у яких міститься ознаки виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.

Ці злочини кваліфікуються за ч. 1ст. 110, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України та караються позбавленням волі на строк до восьми років.

Випадки державної зради

Ми раніше писали, що прихильник "руського миру" працював на представників спецлужб Росії та передавав їм дані про ЗСУ. Зокрема, він розвідував розташування сил протиповітряної оборони на території Одеси, за що йому вже оголосили про підозру у державній зраді.

Також ми писали, що служба безпеки України розкрила і затримала зрадника, який збирав розвіддані про Сили оборони на Миколаївщині для ФСБ Росії. Чоловіку загрожує понад десять років ув'язнення з конфіскацією майна