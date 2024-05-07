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Поддерживала россиян в "Одноклассниках" — в Николаевской области будут судить предательницу

7 мая 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Поддерживала россиян в "Одноклассниках" — в Николаевской области будут судить предательницу
Жительницу николаевщины будут судить за поддержку РФ. Фото: Николаевская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Прокуроры Николаевской области направили акт в суд в отношении 52-летней женщины, активно поддерживавшей страну-агрессорку в соцсетях. Предательница распространяла сообщения с российской пропагандой, а также унижала Силы обороны и Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Подробности деятельности

Жительница города Первомайск пользовалась соцсетью "Одноклассники", где следила за вражескими страницами. Женщина активно делилась публикациями по пропаганде кремлевского режима и призывам оккупации Украины.

Кроме того, на собственной странице предательница распространяла материалы, дискредитировавшие Силы обороны и искажавшие исторические факты об Украине в пользу РФ.

Что угрожает

Женщине объявили о подозрениях в:

  • распространении материалов с призывами к действиям по изменению границ территорий и государственной границы Украины,
  • и материалов, в которых содержится признаки оправдания, признание правомерной вооруженной злости РФ против Украины.

Эти преступления квалифицируются по ч. 1ст. 110, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины и наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.

Случаи государственной измены

Мы ранее писали, что сторонник русского мира работал на представителей спецлужб России и передавал им данные об ВСУ. В частности, он разведывал расположение сил противовоздушной обороны на территории Одессы, за что ему уже объявили о подозрении в государственной измене.

Также мы писали, что служба безопасности Украины раскрыла и задержала предателя, собиравшего разведданные о Силах обороны в Николаевской области для ФСБ России. Мужчине грозит более десяти лет заключения с конфискацией имущества

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