Поддерживала россиян в "Одноклассниках" — в Николаевской области будут судить предательницу
Прокуроры Николаевской области направили акт в суд в отношении 52-летней женщины, активно поддерживавшей страну-агрессорку в соцсетях. Предательница распространяла сообщения с российской пропагандой, а также унижала Силы обороны и Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.
Подробности деятельности
Жительница города Первомайск пользовалась соцсетью "Одноклассники", где следила за вражескими страницами. Женщина активно делилась публикациями по пропаганде кремлевского режима и призывам оккупации Украины.
Кроме того, на собственной странице предательница распространяла материалы, дискредитировавшие Силы обороны и искажавшие исторические факты об Украине в пользу РФ.
Что угрожает
Женщине объявили о подозрениях в:
- распространении материалов с призывами к действиям по изменению границ территорий и государственной границы Украины,
- и материалов, в которых содержится признаки оправдания, признание правомерной вооруженной злости РФ против Украины.
Эти преступления квалифицируются по ч. 1ст. 110, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины и наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.
Случаи государственной измены
Мы ранее писали, что сторонник русского мира работал на представителей спецлужб России и передавал им данные об ВСУ. В частности, он разведывал расположение сил противовоздушной обороны на территории Одессы, за что ему уже объявили о подозрении в государственной измене.
Также мы писали, что служба безопасности Украины раскрыла и задержала предателя, собиравшего разведданные о Силах обороны в Николаевской области для ФСБ России. Мужчине грозит более десяти лет заключения с конфискацией имущества
Читайте Новини.LIVE!