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Наводил фосфорные снаряды на Николаевщину — осужден вражеский агент

8 мая 2024 17:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Наводил фосфорные снаряды на Николаевщину — осужден вражеский агент
Жителя Николаева засудили за госизмену. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Житель Николаева признан виновным в государственной измене и сотрудничестве с агентами вражеской разведки. Мужчина, находясь на службе в ВСУ, корректировал удары врага.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали деятельности

Житель Николаева был мобилизован в часть, которая находится в регионе. Во время прохождения военной службы его завербовали агенты вражеской разведки – они общались через анонимный чат в соцсети.

Предатель корректировал удары агрессора по Николаевщине с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и "шахедов". Кроме этого, он присылал свои "пожелания" повторных и новых ударов с координатами объектов, поражение которых ожидал.

Приговор суда

Суд признал злоумышленника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Злоумышленнику назначили наказание в виде 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Случаи государственной измены в Николаевской области

Мы ранее писали, что прокуроры Николаевской области направили акт в суд по 52-летней женщине, которая активно поддерживала страну-агрессорку в соцсетях. Предательница распространяла сообщения с российской пропагандой, а также унижала Силы обороны и Украину.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины раскрыла и задержала предателя, собиравшего разведданные о Силах обороны в Николаевской области для ФСБ России. Мужчине грозит более десяти лет заключения с конфискацией имущества.

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