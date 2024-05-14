Інформував ворога про наслідки ракетних ударів по Одесі — СБУ затримала коригувальника

Правоохоронці затримали ворожого коригувальника в Одесі. Фото: СБУ

Правоохоронці викрили в Одесі чоловіка, який коригував ракетні удари країни-агресорки. Зловмисник фільмував наслідки атак на місто та оперативно надсилав усю інформацію окупантам, за що йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Подробиці діяльності

Уродженець Енергодару виїхав до Одеси через півроку після окупації його рідного міста. 27-річного чоловіка завербували до ворожого угрупування агентури РФ, яке за гроші "зливало" інформацію про наслідки ударів та коригувало подальші атаки по Україні.



Листування зрадника з окупантами. Фото: СБУ

Так, зловмисник видав окупантам дані про подвійний ракетний удар по Одесі 15 березня, коли ворог випустив ракети "Іскандер" спочатку по житловому кварталу, а потім поцілив у те саме місце, коли там працювали рятівники, медики та журналісти. Після "прильоту" зловмисник обходив місце влучання та фіксував усі наслідки. Цю інформацію він передав до ФСБ, зазначивши орієнтовну кількість жертв. Окрім цього, він також брав участь у підготовці повітряних ударів по лікарнях, підрозділах ДПСУ, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Що загрожує

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили українцю про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Випадки співпраці з ворогом

Ми писали, що на Одещині співробітник ДТЕК зливав окупантам результати обстрілів енергетичних об’єктів. Наразі чоловік перебуває під слідством, з компанії його звільнили.

Також ми повідомляли, що жителя Миколаєва визнали винним у державній зраді та співпраці з агентами ворожої розвідки. Чоловік, перебуваючи на службі у ЗСУ, коригував удари ворога.