Информировал врага о последствиях ракетных ударов по Одессе — СБУ задержала корректировщика

Правоохранители задержали вражеского корректировщика в Одессе. Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили в Одессе мужчину, корректировавшего ракетные удары страны-агрессорки. Злоумышленник снимал последствия атак на город и оперативно посылал всю информацию оккупантам, за что ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Подробности деятельности

Уроженец Энергодара уехал в Одессу через полгода после оккупации его родного города. 27-летнего мужчину завербовали в вражескую группировку агентуры РФ, которая за деньги "сливала" информацию о последствиях ударов и корректировала дальнейшие атаки по Украине.

Переписка предателя с оккупантами. Фото: СБУ

Так, злоумышленник выдал оккупантам данные о двойном ракетном ударе по Одессе 15 марта, когда враг выпустил ракеты "Искандер" сначала по жилому кварталу, а затем попал в то же место, когда там работали спасатели, медики и журналисты. После "прилета" злоумышленник обходил место попадания и фиксировал все последствия. Эту информацию он передал в ФСБ, отметив ориентировочное количество жертв. Кроме того, он также принимал участие в подготовке воздушных ударов по больницам, подразделениям ГПСУ, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Что угрожает

Следователи Службы безопасности сообщили украинцу о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Случаи сотрудничества с врагом

Мы писали, что в Одесской области сотрудник ДТЭК сливал оккупантам результаты обстрелов энергетических объектов. В настоящее время мужчина находится под следствием, из компании его уволили.

Также мы сообщали, что житель Николаева признан виновным в государственной измене и сотрудничестве с агентами вражеской разведки. Мужчина, находясь на службе в ВСУ, корректировал удары врага.