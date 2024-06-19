В Одесі засудили коригувальника ворожих ударів: що відомио

В Одесі засудили ворожого агента. Фото: Одеська обласна прокуратура

В суді Одеси винесли вирок російському агенту, що співпрацював з ФСБ. Чоловік коригував ракетно-дронові удари РФ по цивільній інфраструктурі в Одесі та зливав інформацію про позиції військової техніки у місті.

Про це повідомили у пресслужбі СБ України.

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Подробиці діяльності

Житель Одеси, який є прихільником політики країни-агресорки, перейшов на сторону окупантів та протягом тривалого часу "зливав" усю інформацію своїм російським кураторам.

Чоловік фіксував геолокації потенційних цілей і передавав їх ворогу через месенджер. Також після обстрілів він обходив місця ударів, щоб оцінити наслідки і доповісти ФСБ.

За завданням своїх так званих кураторів агент розвідував передислокацію ЗСУ в регіоні та координати позицій ППО і складів з боєприпасами.

Яке обвинувачення

На підставі зібраних доказів його визнали винним за статтями:

ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та військових формувань в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану).

Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Випадки співпраці з ворогом на Одещині

Ми писали, що співробітники Служби безпеки України викрили агентурну групу ФСБ РФ, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на Одещині. Зловмисники зливали ворогу координати об'єктів залізничної інфраструктури, удари по яких мали частково зупинити рух потягів у регіоні.

Також ми повідомляли, що правоохоронці викрили в Одесі чоловіка, який коригував ракетні удари країни-агресорки. Зловмисник фільмував наслідки атак на місто та оперативно надсилав усю інформацію окупантам, за що йому загрожує довічне ув'язнення.