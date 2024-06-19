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Наводил ракеты на город — в Одессе вынесли приговор вражескому агенту

19 июня 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе осудили корректировщика вражеских ударов: что известно
В Одессе осудили вражеского агента. Фото: Одесская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В суде Одессы вынесли приговор российскому агенту, сотрудничавшему с ФСБ. Мужчина корректировал ракетно-дроновые удары РФ по гражданской инфраструктуре в Одессе и сливал информацию о позициях военной техники в городе.

Об этом сообщили в пресс-службе СБ Украины.

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Подробности деятельности

Житель Одессы, являющийся сторонником политики страны-агрессорки, перешел на сторону оккупантов и в течение длительного времени "сливал" всю информацию своим российским кураторам.

Мужчина фиксировал геолокацию потенциальных целей и передавал их врагу через мессенджер. Также после обстрелов он обходил места ударов, чтобы оценить последствия и доложить ФСБ.

По заданию своих так называемых кураторов агент разведывал передислокацию ВСУ в регионе и координаты позиций ПВО и складов с боеприпасами.

Какое обвинение

На основании собранных доказательств его сочли виновным по статьям:

  • ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и военных формирований в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена в условиях военного положения).

Суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Случаи сотрудничества с врагом в Одесской области

Мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную группу ФСБ РФ, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью в Одесской области. Злоумышленники сливали врагу координаты объектов железнодорожной инфраструктуры, удары по которым должны частично остановить движение поездов в регионе.

Также мы сообщали, что правоохранители разоблачили в Одессе мужчину, корректировавшему ракетные удары страны-агрессора. Злоумышленник снимал последствия атак на город и оперативно посылал всю информацию оккупантам, за что ему грозит пожизненное заключение.

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