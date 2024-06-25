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Одессит мечтал о приходе в родной город россиян — коллаборанта осудили на 6 лет

25 июня 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Коллаборант призывал захватить Одессу – какой приговор суда
Одессита осудили за сотрудничество с россиянами Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одессита осудили на шесть лет лишения свободы за призывы к захвату его родного города и сотрудничество с оккупантами. Мужчина дружил с заместителем директора Росгвардии Игорем Ильяшем и долгое время поддерживал с ним связь.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Детали деятельности

Осужденный с юных лет дружил с Ильяшем, ведь они проживали вместе в Одессе. Во время телефонных разговоров фигурант "сливал" российскому генералу актуальную информацию о последствиях вражеских ударов в городе. Кроме того, он не раз призывал захватить не только Одессу, но всю Украину.

Спецслужащие разоблачили российского агента. Теперь одессит будет отбывать наказание в тюрьме шесть лет.

Случаи сотрудничества с врагом

Мы писали, что в суде Одессы вынесли приговор российскому агенту, сотрудничавшему с ФСБ. Мужчина корректировал ракетно-дроновые удары РФ по гражданской инфраструктуре в Одессе и сливал информацию о позициях военной техники в городе.

Также сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную группу ФСБ РФ, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью в Одесской области. Злоумышленники сливали врагу координаты объектов железнодорожной инфраструктуры, удары по которым должны были частично остановить движение поездов в регионе.

Добавим, что правоохранители разоблачили в Одессе мужчину, который корректировал ракетные удары страны-агрессора. Злоумышленник снимал последствия атак на город и оперативно посылал всю информацию оккупантам, за что ему грозит пожизненное заключение.

СБУ
Одесса
российские войска
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