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Сливали данные россиянам и срывали мобилизацию — в Одессе разоблачили семерых блоггеров

27 июня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе разоблачили семерых блоггеров за сотрудничество с россиянами: СБУ
В Одессе задержаны семерых злоумышленников. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе прекратили деятельность семерых местных жителей, которые сливали в пророссийские телеграммы каналы информацию о перемещении военной техники и личного состава ВСУ. Всех одесситов задержали, они могут провести за решеткой до восьми лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

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Детали деятельности

Супружеская пара одесситов сливала локации ВСУ в пророссийский Телеграмм-канал с общей аудиторией более 200 тыс. пользователей. Также они распространяли координаты блокпостов и маршруты перемещения мобильных групп местных военкоматов.

Задержали пророссийские супруги в Одессе
СБУ разоблачили супругов из Одессы. Фото: СБУ

Также в Одессе задержан администратор регионального Телеграмм-канала с 15-тысячной аудиторией и трое его сообщников. Они публиковали местонахождение сотрудников ТЦК и СП в специализированных группах и чат-ботах популярных мессенджеров. По информации СБУ, этот интернет-ресурс администрируют представители ФСБ, которые собирают информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны.

Бот для обнаружения ТЦК в Одессе
Скриншот переписки с ботом. Фото: СБУ

Какое наказание грозит

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период). Всем из фигурантов грозит до восьми лет лишения свободы.

Случаи сотрудничества с врагом

Мы писали, что жителя Одессы приговорили к шести годам тюрьмы за призывы к захвату его родного города и сотрудничество с оккупантами. Мужчина дружил с заместителем директора Росгвардии Игорем Ильяшем и долгое время поддерживал с ним связь.

Также мы сообщали, что в суде Одессы вынесли приговор российскому агенту, сотрудничавшему с ФСБ. Мужчина корректировал ракетно-дроновые удары РФ по гражданской инфраструктуре в Одессе и сливал информацию о позициях военной техники в городе.

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