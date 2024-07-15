СБУ разоблачила готовившего ракетные удары по Одессе агента РФ: детали

В Одессе задержан вражеский агент. Фото: СБУ

Жителя Одесчины завербовала ФСБ из-за его поддержки политики Кремля. За денежное вознаграждение предатель готовил ракетные удары по Одессе и выдавал важную военную информацию врагу. За свои действия остаток жизни мужчина может провести за решеткой.



Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Детали деятельности

55-летний житель прибрежной деревни в Одесском районе публиковал прокремлевские комментарии на российских Телеграм-каналах. Поэтому мужчина попал "в поле зрения" ФСБ и был завербован в эту спецслужбу. За выполнение задания россияне платили агенту денежное вознаграждение.

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По запросу своих российских кураторов он собирал координаты для ракетно-дроновых ударов по Одессе. Мужчина фотографировал позиции украинских систем ПВО, объезжая город на собственном авто. Получившуюся информацию передавал через анонимный чат в мессенджере. Кроме того, он также сливал оккупантам информацию о местоположении пунктов дислокации отдельных подразделений воинских частей ВСУ и военных учебных заведений в Одессе.

Что угрожает

Ему объявлено подозрение в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. За эти действия ему грозит пожизненное заключение.

Случаи сотрудничества с врагом в Одесской области

Мы писали, что в Одессе были разоблачены двое военных и их сообщница, работавшие на ФСБ. Они сливали оккупантам информацию о расположении техники и военных объектов в городе, за что теперь могут быть осуждены на пожизненное заключение.

Кроме этого, в Одессе разоблачили сразу семерых блоггеров, которые сливали данные россиянам и срывали мобилизацию. Они постили в пророссийские Телеграм-каналы информацию о перемещении военной техники и личного состава ВСУ, за что теперь могут провести за решеткой до восьми лет.