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В Одесі затримали агентів Кремля — які дані зливали окупантам

2 липня 2024 10:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
СБУ викрила в Одесі російських агентів: деталі діяльності
СБУ в Одесі викрила агентів ФСБ. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Служба безпеки України (СБУ) в Одесі викрила двох військових та їхню спільницю, які працювали на ФСБ. Ворожі агенти зливали окупантам інформацію про розташування техніки та військових об'єктів у місті, за що тепер можуть бути засуджені на довічне ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Одеській області.

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Деталі діяльності

Військовослужбовці виконували завдання від російської спецслужби щодо розвідування локацій систем протиповітряної оборони (ППО), які захищають Одесу. Вони регулярно об'їжджали місто та прилеглі території, фотографували військові об'єкти і позначали їхнє розташування на Google Maps.

СБУ викрила агентів Росії в Одесі
Спільники в Одесі. Фото: СБУ

Крім того, ворожі агенти намагалися встановити бездротові магнітні камери на території морського порту Одеси для збору додаткової інформації. Для того, аби їх не викрили, спільники використовували послуги таксі, а жінка постійно змінювала зовнішність за допомогою перук.

Дівчина змінювала зовнішність за допомогою перук
Перуки зловмисниці. Фото: СБУ

Військовослужбовців затримали "на гарячому" під час того, як вони фотографували військовий об'єкт. Одеситку викрили в її будинку після того, як вона розвідувала додаткову інформацію поблизу потенційної цілі.

Яке покарання

Фігурантам справи повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення.

Випадки співпраці з ворогом в Одесі

Ми писали, що в Одесі викрили одразу сімох блогерів, які зливали дані росіянам та зривали мобілізацію.  Вони постили у проросійські Телеграм-канали інформацію про переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ, за що тепер можуть провести за ґратами до восьми років.

Також ми повідомляли, що жителя Одеси засудили на шість років тюрми за заклики до захоплення його рідного міста та співпрацю з окупантами. Чоловік товаришував із заступником директора Росгвардії Ігорем Ільяшем та впродовж тривалого часу підтримував з ним зв'язок.

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