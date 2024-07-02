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В Одессе задержали агентов Кремля — какие данные сливали оккупантам

2 июля 2024 10:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
СБУ разоблачила в Одессе российских агентов: детали деятельности
СБУ в Одессе разоблачила агентов ФСБ. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Служба безопасности Украины (СБУ) в Одессе разоблачила двух военных и их сообщницу, работавших на ФСБ. Вражеские агенты сливали оккупантам информацию о расположении техники и военных объектов в городе, за что теперь могут быть приговорены к пожизненному заключению.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

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Детали деятельности

Военнослужащие выполняли задачи от российской спецслужбы по разведке локаций систем противовоздушной обороны (ПВО), защищающих Одессу. Они регулярно объезжали город и прилегающие территории, фотографировали военные объекты и отмечали их расположение на Google Maps.

СБУ разоблачила агентов России в Одессе
Сообщники в Одессе. Фото: СБУ

Кроме того, вражеские агенты пытались установить беспроводные магнитные камеры на территории морского порта для сбора дополнительной информации. Для того чтобы их не разоблачили, сообщники использовали услуги такси, а женщина постоянно меняла внешность с помощью париков.

Девушка меняла внешность с помощью париков
Парики злоумышленницы. Фото: СБУ

Военнослужащие были задержаны "на горячем" во время того, как они фотографировали военный объект. Одесситка была разоблачена в ее доме после того, как она разведывала дополнительную информацию вблизи потенциальной цели.

Какое наказание

Фигурантам дела сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном организованной группой в условиях военного положения (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). В настоящее время злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.

Случаи сотрудничества с врагом в Одессе

Мы писали, что в Одессе разоблачили сразу семерых блогеров, которые сливали данные россиянам и срывали мобилизацию. Они постили в пророссийские Телеграмм-каналы информацию о перемещении военной техники и личного состава ВСУ, за что теперь могут провести за решеткой до восьми лет.

Также мы сообщали, что житель Одессы осужден на шесть лет тюрьмы за призывы к захвату его родного города и сотрудничество с оккупантами. Мужчина дружил с заместителем директора Росгвардии Игорем Ильяшем и долгое время поддерживал с ним связь.

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