СБУ разоблачила в Одессе российских агентов: детали деятельности

В Одессе задержали агентов Кремля — какие данные сливали оккупантам
Служба безопасности Украины (СБУ) в Одессе разоблачила двух военных и их сообщницу, работавших на ФСБ. Вражеские агенты сливали оккупантам информацию о расположении техники и военных объектов в городе, за что теперь могут быть приговорены к пожизненному заключению.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.
Детали деятельности
Военнослужащие выполняли задачи от российской спецслужбы по разведке локаций систем противовоздушной обороны (ПВО), защищающих Одессу. Они регулярно объезжали город и прилегающие территории, фотографировали военные объекты и отмечали их расположение на Google Maps.
Кроме того, вражеские агенты пытались установить беспроводные магнитные камеры на территории морского порта для сбора дополнительной информации. Для того чтобы их не разоблачили, сообщники использовали услуги такси, а женщина постоянно меняла внешность с помощью париков.
Военнослужащие были задержаны "на горячем" во время того, как они фотографировали военный объект. Одесситка была разоблачена в ее доме после того, как она разведывала дополнительную информацию вблизи потенциальной цели.
Какое наказание
Фигурантам дела сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном организованной группой в условиях военного положения (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). В настоящее время злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.
Случаи сотрудничества с врагом в Одессе
Мы писали, что в Одессе разоблачили сразу семерых блогеров, которые сливали данные россиянам и срывали мобилизацию. Они постили в пророссийские Телеграмм-каналы информацию о перемещении военной техники и личного состава ВСУ, за что теперь могут провести за решеткой до восьми лет.
Также мы сообщали, что житель Одессы осужден на шесть лет тюрьмы за призывы к захвату его родного города и сотрудничество с оккупантами. Мужчина дружил с заместителем директора Росгвардии Игорем Ильяшем и долгое время поддерживал с ним связь.
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