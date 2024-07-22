Готовила атаки на Очаков - в Николаевской области разоблачена агентка ФСБ

В Николаевской области разоблачили вражескую агентку. Фото: Николаевская областная прокуратура

В Николаевской области Служба безопасности Украины задержала осведомительницу ФСБ, которая способствовала вражеским артиллерийским ударам по Очакову и его морской акватории. Злоумышленница входила в сеть информаторов блогера-изменника Сергея Лебедева, известного как "Лохматый", работающего на российские спецслужбы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБ Украины.

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Детали деятельности

Жительница Очакова активно поддерживала прокремлевские взгляды. Она передавала геолокации украинских военных через телеграм-бот блогера-предателя Лебедева, а также получала инструкции непосредственно через мессенджер. Для выполнения своей "миссии" она обходила город и его близлежащие территории, где скрыто фиксировала локации Сил обороны. Затем отмечала все на электронных картах и отправляла их "Лохматому".

Переписка информаторки. Фото: СБУ

СБУ обнаружила ее во время комплексных мер, направленных на обеспечение позиций ВСУ. Во время обыска у задержанной изъяты два мобильных телефона и ноутбук, которые использовались для сбора и передачи информации.

Что угрожает

Злоумышленница в настоящее время находится под стражей. Ей предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 12 лет заключения за несанкционированное распространение информации о перемещении и расположении ВСУ.

Случаи сотрудничества с врагом

Мы писали, что житель Одесской области за денежное вознаграждение от врага готовил ракетные удары по Одессе. За свои действия остаток жизни мужчина может провести за решеткой.

Также ранее в Одессе были разоблачены двое военных и их сообщница, работавшие на ФСБ. Они сливали оккупантам информацию о расположении техники и военных объектов в городе, за что теперь могут быть осуждены на пожизненное заключение.