Вирок суду для іноземців, які здавали позиції ППО в Одесі: деталі

В Одесі винесли вирок іноземцям, які працювали на росіян. Ілюстративне фото: Freepik

Двох іноземців, які здавали ворогу позиції української ППО в Одесі та мріяли про "взяття" міста росіянами, засудили до позбавлення волі. Зрадники протягом тривалого часу надсилали важливу інформацію окупантам, а ті годували їх обіцянками про посади в окупаційній владі.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Подробиці діяльності

Двоє братів, які є громадянами однієї з країн Південного Кавказу, проживали в Одесі. Вони почали співпрацювати із розвідниками РФ та повідомляли їм про місцезнаходження систем ППО в Одесі. Також агенти розвідували місця найбільшого зосередження бійців та військової техніки підрозділів Сил оборони України у місті.

Засудили на тюремне ув'язнення за співпрацю з ворогом. Фото: Одеська обласна прокуратура

Фігуранти власноруч написали заяви на вступ до ФСБ та за свої послуги сподівались отримати керуючі посади у разі окупації Одещини. Один з братів марив про те, аби стати керівником регіонального відділення ФСБ, другий — мріяв очолити міськраду.

Іноземець отримав тюремний срок за співрпцю з окупантами. Фото: Одеська обласна прокуратура

Вирок суду

Двох іноземних громадян суд визнав винними у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Цей злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 114-2 КК України. Чоловіки засуджені на вісім років тюрми.

Інші випадки співпраці з ворогом

Ми писали, що на Одещині викрили агента ФСБ, який займався розвідувально-підривною діяльністю. Зловмисник виконував завдання своїх кураторів по двох напрямках: коригування вогню та підпали релейних шаф Укрзалізниці, за що тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Також ми повідомляли, що на Миколаївщині Служба безпеки України затримала інформаторку ФСБ, яка сприяла ворожим артилерійським ударам по Очакову та його морській акваторії. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.