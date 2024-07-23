Приговор суда для иностранцев, сдающих позиции ПВО в Одессе: детали

В Одессе вынесли приговор иностранцам, работавшим на россиян. Иллюстративное фото: Freepik

Двух иностранцев, которые сдавали врагу позиции украинской ПВО в Одессе и мечтали о "взятии" города россиянами, приговорили к лишению свободы. Предатели долгое время присылали важную информацию оккупантам, а те кормили их обещаниями о должностях в оккупационных властях.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Подробности деятельности

Двое братьев, являющихся гражданами одной из стран Южного Кавказа, проживали в Одессе. Они начали сотрудничать с разведчиками РФ и сообщали им о местонахождении систем ПВО в Одессе. Также агенты разведывали места наибольшего сосредоточения бойцов и военной техники подразделений Сил обороны Украины в городе.

Осудили на тюремное заключение за сотрудничество с врагом. Фото: Одесская областная прокуратура

Фигуранты собственноручно написали заявления на вступление в ФСБ и за свои услуги надеялись получить руководящие должности в случае оккупации Одесской области. Один из братьев грезил стать руководителем регионального отделения ФСБ, второй — мечтал возглавить горсовет.

Иностранец получил тюремный срок по сотрудничеству с оккупантами. Фото: Одесская областная прокуратура

Приговор суда

Двое иностранных граждан суд признал виновными в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. Это преступление квалифицируется по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины. Мужчины осуждены на восемь лет тюрьмы.

Другие случаи сотрудничества с врагом

Мы писали, что в Одесской области разоблачили агента ФСБ, который занимался разведывательно-подрывной деятельностью. Злоумышленник выполнял задачи своих кураторов по двум направлениям: корректировка огня и поджоги релейных шкафов Укрзализныци, за что теперь ему грозит пожизненное заключение.

Также мы сообщали, что в Николаевской области Служба безопасности Украины задержала информаторшу ФСБ, которая помогала вражеским артиллерийским ударам по Очакову и его морской акватории. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.