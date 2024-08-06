На Одещині затримали агента ФСБ: деталі діяльності підозрюваного

Затримання агента РФ. Ілюстративне фото: СБУ

На Одещині викрили місцевого жителя, який добровільно співпрацював із ФСБ Росії. Він зливав дані про енергетичні об'єкти, військову техніку ЗСУ та інфраструктуру Ізмаїльського району, за що тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це у вівторок, 6 серпня, повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Одеській області.

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Дії підозрюваного

Згідно з інформацією слідства, чоловік активно фіксував усе, що могло зацікавити його російських кураторів. Він робив фото, відео та позначки на електронних картах, щоб надати повну картину про розташування української техніки та будівель ТЦК. Крім того, його ініціативність проявилася у пропозиціях підпалювати військову техніку та інфраструктуру залізниці.

Затримання й обшуки

Затримали цього "патріота" під час виконання чергового завдання. Під час обшуку у нього вилучили мобільні телефони, наповнені доказами його співпраці з ворогом.

Листування з російським куратором. Фото: СБУ

Надсилав відео із об'єктами на Одещині. Фото: СБУ

Підтримував зв'язок з ФСБ. Фото: СБУ

Готував підпали будівель ТЦК. Фото: СБУ 1 / 4

Що загрожує

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За цей злочин жителю Одещини загрожує довічне ув'язнення. За рішенням суду, його взяли під варту без можливості внесення застави.