Флот РФ у Чорному морі - скільки ракет мають кораблі на борту

Бйові кораблі у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 6 серпня, в акваторії Чорного моря чатують спорядженні ракетоносії російського флоту, проте в атаках вони участь не брали. Водночас окупанти не залишають Середземного моря, де також патрулює корабель із "Калібрами" на борту.

Про це у вівторок, 6 серпня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Кораблі ворога у морях

Чорне море — в акваторії чатують два ворожі ракетоносії із загальним залпом до восьми "Калібрів".

Азовське море — немає російського флоту.

Середземне море — два корабля, один із них — ракетоносій із залпом до 16 "Калібрів".

Інформація щодо руху ворожого флоту на 6 серпня. Фото: ВМС ЗС України

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основні ракетні кораблі російського Чорноморського флоту представлені малими ракетними кораблями проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". Зараз "Циклон" забезпечує охорону Севастопольської бухти, тоді як "Амур" і "Туча" проходять випробування неподалік Новоросійська. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV

Чорноморський флот також має у своєму складі чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.

Рух морем не зупинився

Окрім цього, за даними ВМС ЗСУ, окупанти продовжують рух суден через Керченську. Так за добу в інтересах РФ прохід здійснили:

до Чорного моря — 6 суден, із них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 9 суден, із них жодне не рухалось з протоки Босфор.

"Росіяни продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначили у ВМС.